На главную Новости мира В Тольятти на берегу Волги нашли огромного мертвого сома
Новости мираОбществоПроисшествия

В Тольятти на берегу Волги нашли огромного мертвого сома

Мужчина нашел в Саратовском регионе огромного сома. Рыба лежала на берегу реки Волги – мертвую ее выбросило из воды на сушу.

Информация о мертвом соме появилась в группе «Патруль Тольятти» на ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ 24». Кроме безжизненного гиганта на левом берегу Куйбышевского водохранилища в районе Портпоселка, в Центральном районе Тольятти обнаружены многочисленные трупы мелких рыб.

В Сети случай вызвал большой ажиотаж. Многочисленные комментарии были наполнены догадками о причинах смерти рыб, сообщает КП Самара.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани масштабно отметили День физкультурника

На празднике «Рязань – город спортивный» чествовали ветеранов спорта

В Рязани появился первый 4G-кинотеатр под открытым небом

В субботу в Рязанской области ожидается небольшой дождь с грозой

В 2019 году в Рязанской области откроется 15 ФАПов

Озеро Дикая утка получило природозащитный статус

Аркадий Фомин: Занятия физической культурой и спортом учат преодолевать любые трудности

В Рязани дерево упало на автомобиль

В городе Сасово отметили День строителя

В Рязанской области вынесен приговор мужчине, изнасиловавшему свою 5-летнюю внучку

Дело обвиняемого в убийстве матери рязанца передали в суд

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды

Что посмотреть в Рязани в выходные

На улице Полевой в Рязани запретят остановку транспорта

Госбанк в Рязани: новые рыночные условия

В Рязани осудили убийцу, укравшего у жертвы 8 тысяч рублей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне летом

В Брянске дети танцевали под песню «Алкоголичка» возле Кургана Бессмертия

Суд отправил авиадебошира в колонию