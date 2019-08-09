В Тольятти на берегу Волги нашли огромного мертвого сома

Мужчина нашел в Саратовском регионе огромного сома. Рыба лежала на берегу реки Волги – мертвую ее выбросило из воды на сушу.

Информация о мертвом соме появилась в группе «Патруль Тольятти» на ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ 24». Кроме безжизненного гиганта на левом берегу Куйбышевского водохранилища в районе Портпоселка, в Центральном районе Тольятти обнаружены многочисленные трупы мелких рыб.

В Сети случай вызвал большой ажиотаж. Многочисленные комментарии были наполнены догадками о причинах смерти рыб, сообщает КП Самара.