В Татарстане водитель устроил разборки со скорой, доставленный в больницу пациент умер

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В соцсети рассказали о кошмарном случае в Татарстане. На территории республики агрессивный водитель преградил дорогу скорой помощи и устроил разборку с ее водителем.

В распоряжении издания «Вечерняя Казань» оказалось видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как дорогу скорой помощи перегораживает водитель автомашины Лада Ларгус. Он заставляет шофера неотложки остановиться. Затем агрессор выходит из машины, к нему подходят водитель скорой и фельдшер, начинается словесная перепалка, в это время в салоне скорой находится пациент, которого срочно нужно доставить в медучреждение. До чего договорились мужчины, неизвестно, однако инцидент был исчерпан.

Но потерянное время не вернуть. Сообщается, что доставленный в больницу пациент скончался.

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