В Татарстане молодой парень выкинул в овраг избитую им 14-летнюю беременную подругу

Суд признал виновным 19-летнего парня, который пытался убить свою беременную подругу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Республике Татарстан.
Следователи выяснили, что в 2020 году житель Азнакаевского района познакомился в одной социальной сети с 14-летней девочкой. Совершеннолетний вступил в интимную связь со школьницей. Спустя какое-то время потерпевшая рассказала своему молодому человеку, что она беременна. Парень испугался уголовной ответственности за связь с малолетней и решил убить ее.
Спустя несколько часов девушка все же пришла в сознание, вышла на дорогу, где ей и оказали помощь местные жители.
В результате суд признал 19-летнего парня виновным по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление». Судья назначил обвиняемому лишение свободы на срок 9 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима.