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Новости мираПроисшествия

В Татарстане молодой парень выкинул в овраг избитую им 14-летнюю беременную подругу

Елена Лобанова

Суд признал виновным 19-летнего парня, который пытался убить свою беременную подругу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Республике Татарстан. 

Следователи выяснили, что в 2020 году житель Азнакаевского района познакомился в одной социальной сети с 14-летней девочкой. Совершеннолетний вступил в интимную связь со школьницей. Спустя какое-то время потерпевшая рассказала своему молодому человеку, что она беременна. Парень испугался уголовной ответственности за связь с малолетней и решил убить ее.  

— Злоумышленник вывез потерпевшую в сельскую местность, где пытался задушить. Затем парень начал избивать руками и ногами свою подругу. А когда девушка потеряла сознание, он погрузил ее тело в багажник и бросил в овраг. Затем он закидал девушку ветками и уехал, — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета. 

Спустя несколько часов девушка все же пришла в сознание, вышла на дорогу, где ей и оказали помощь местные жители.  

В результате суд признал 19-летнего парня виновным по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление». Судья назначил обвиняемому лишение свободы на срок 9 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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