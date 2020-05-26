В Тамбовской области убит 101-летний ветеран войны

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В Тамбовской области задержан подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Тело пенсионера было найдено во вторник, 26 мая, в его доме в селе Тулиновка Тамбовского района. Также в доме нашли в бессознательном состоянии родственницу мужчины.

Уголоdyst дела возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении преступлений задержан 46-летний житель села.

По версии следствия, односельчанин залез в дом к ветерану через окно и убил его, нанеся несколько ударов топором по голове. После этого, увидев внучку мужчины, ударил и её, после чего сбежал. Пенсионер умер на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

Напомним также, что похожее преступление было совершено и в Рязани. В Московском районе города были убиты ветеран ВОВ Павел Макеев и его супруга.