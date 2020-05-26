Вторник, 26 мая, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Тамбовской области убит 101-летний ветеран войны

7info
-

В Тамбовской области задержан подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Тело пенсионера было найдено во вторник, 26 мая, в его доме в селе Тулиновка Тамбовского района. Также в доме нашли в бессознательном состоянии родственницу мужчины. 

Уголоdyst дела возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении преступлений задержан 46-летний житель села. 

По версии следствия, односельчанин залез в дом к ветерану через окно и убил его, нанеся несколько ударов топором по голове. После этого, увидев внучку мужчины, ударил и её, после чего сбежал. Пенсионер умер на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована. 

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. 

Напомним также, что похожее преступление было совершено и в Рязани. В Московском районе города были убиты ветеран ВОВ Павел Макеев и его супруга

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими

Новости Рязани
В Сараевском районе по вине нетрезвого водителя произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». Авария случилась...
Узнать больше

Рязанцы назвали одну из самых подверженных коррупции сфер экономики

Новости Рязани
Во вторник, 26 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Появились новые сведения о заражении коронавирусом по районам Рязани

COVID-19
Администрация Рязани сообщила новые данные о распространении коронавируса по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии. По состоянию...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+