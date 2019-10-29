В Сызрани неизвестные разбросали на улице сосиски с иглами

В Сызрани найдены сосиски с иглами. Их разбросали неизвестные. Напомним, что на территории, где обнаружили опасную еду, недавно был конфликт общественников и дрессировщицей собак на Образцовской площадке.

Смертельно опасное кушанье валялось на земле и наверняка было брошено специально для домашних питомцев. По словам дрессировщицы, она гуляла с собакой и нашла опасную еду, после чего решила больше не посещать данную территорию.

Отметим, что за несколько дней до обнаружения сосисок с иглами дрессировщица занималась с собаками на улице Циолковского. В ходе тренировки к девушке подошла женщина, которая стала посылать ей угрозы, при этом потерпевшая снимала инцидент на телефон, который попыталась отобрать разгневанная местная жительница. По данным сызранцев, нападавшая является общественницей, занимавшейся благоустройством территории, на которой дрессировала собак пострадавшая, сообщает Вся Сызрань.

Фото: Вся Сызрань