В Сургуте отметили 100-летний юбилей местной жительницы

lВ Сургуте с размахом отметили 100-летний юбилей местной жительницы. Именинницу Веру Рыбину с праздником поздравил ансамбль «Отрада».
Концерт в её честь устроили на улице, под балконом. В Сургуте Вера Семёновна живёт более 30 лет.
За свою долгую жизнь именинница пережила много событий. На её долю выпали годы войны и послевоенного восстановления страны. В это непростое время Вера Семёновна жила в Белоруссии.
А в сотый день рождения Вера Семёновна радостно встречала на балконе артистов, — пишет Вестник.