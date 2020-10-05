В Сургуте отметили 100-летний юбилей местной жительницы

lВ Сургуте с размахом отметили 100-летний юбилей местной жительницы. Именинницу Веру Рыбину с праздником поздравил ансамбль «Отрада».

Концерт в её честь устроили на улице, под балконом. В Сургуте Вера Семёновна живёт более 30 лет.

За свою долгую жизнь именинница пережила много событий. На её долю выпали годы войны и послевоенного восстановления страны. В это непростое время Вера Семёновна жила в Белоруссии.

А в сотый день рождения Вера Семёновна радостно встречала на балконе артистов, — пишет Вестник.