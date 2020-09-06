В США уволили преподавательницу, которая притворялась темнокожей

Преподавательница университета Джорджа Вашингтона в США призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей. Из-за этого доцента истории отстранили от работы и призвали насовсем покинуть занимаемую должность, сообщает РИА “Новости”.

Коллеги Джессики Круг признались, что она не оправдала доверия ни студентов, ни преподавателей университета, ведь установление истины о прошлом — важный аспект истории.

Женщина была специалистом по истории афроамериканцев, писала об Африке и Латинской Америке. Преподавательница отметила, что в разное время прикидывалась темнокожей, имеющей отношения к разным диаспорам и таким образом выстраивала отношения с другими людьми. Однако в настоящее время женщина считает свой поступок неэтичным и аморальным. По словам самой Джессики Круг, делала она это из-за психологической травмы детства и проблем с психическим здоровьем.