В Сочи рабочий сжег приятеля

36-летний мужчина поджег своего приятеля, облив его бензином. ЧП случилось в городе Сочи на территории Краснодарского края.

Житель станицы Воздвиженской познакомился с 55-летним погибшим, прибывшим в Сочи из Коми. Новые знакомые стали вместе выпивать. Внезапно они поругались, началась драка. Молодой мужчина стал душить оппонента проводом для зарядки смартфона. Пострадавший потерял сознание. После этого разъяренный 36-летний гражданин облил товарища бензином и поджег. В итоге потерпевший умер от ожогов.

Изверг был задержан. По факту ЧП продолжается расследование, сообщает Регион Онлайн.