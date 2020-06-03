В Сочи парень избил беременную девушку и убил ее ребенка в животе

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Находившаяся на 9-м месяце беременности жительница Сочи осталась без ребенка из-за ссоры с любовником. ЧП произошло в конце мая в населенном пункте Веселое.

22-летнюю девушку привезли в родильный дом. В ходе осмотра на теле пациентки были найдены побои. В разговоре с врачами беременная пояснила, что была избита 20-летним сожителем. Молодой человек прибыл к возлюбленной из Чечни. Влюбленные стали ругаться. Во время конфликта парень нанес потерпевшей удар в живот.

Медики сделали все, чтобы спасти жизнь ребенку, находившемуся в животе пострадавшей. Девочка весила более 3-х килограммов. Ребенок умер в утробе матери из-за удара в живот. Подозреваемый задержан. по факту случившегося ведется расследование, пишет Регион онлайн.