В Смоленской области продлили льготы на налоги

В четверг, 29 октября, на 23-м заседании Смоленской областной думы был принят закон о продлении льгот на налоги, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Так, льготы на транспортный и имущественный (для организаций) налоги продлили на 2021-2023 годы, а налог на прибыль организаций на 2021-2022.
Кроме того, данный закон предусматривает отмену льгот по уплате транспортного налога для автобусов, имеющих газовый тип двигатели и осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в междугородном, пригородном и городском сообщении.