В Смоленской области продлили льготы на налоги

В четверг, 29 октября, на 23-м заседании Смоленской областной думы был принят закон о продлении льгот на налоги, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Так, льготы на транспортный и имущественный (для организаций) налоги продлили на 2021-2023 годы, а налог на прибыль организаций на 2021-2022.

— Общая сумма, выпадающая из-за продления налоговых льгот из бюджета региона, составит в 2022 году 4,5 млн рублей, а в 2023 — 4,4 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, данный закон предусматривает отмену льгот по уплате транспортного налога для автобусов, имеющих газовый тип двигатели и осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в междугородном, пригородном и городском сообщении.