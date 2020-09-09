В скором времени в мире начнется новая пандемия

По данным ООН, три миллиарда человек по всему миру питаются фастфудом, а это чревато лишним весом, который сродни новой пандемии, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Bloomberg.

За время существования COVID-19 люди на всей планете Земля лишались постоянных доходов. Из-за этого им приходилось экономить на еде, а следовательно выбирать более вредные продукты питания — фастфуд.

По прогнозам ООН, к концу 2020 года в мире будет насчитываться 130 миллионов голодающих человек, а это в разы меньше людей, страдающих ожирением. Например, ⅔ британцев уже имеют лишний вес. А каждая седьмая смерть в Англии вызвана нездоровым питанием, так как фастфуд может стать причиной диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.