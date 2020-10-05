В школе Задонска коронавирусом больны более 10 учителей

В гимназии №1 города Задонска Липецкой области коронавирусом больны более 10 учителей.

Об этом редакции GOROD48 сообщила бывший директор учебного заведения Галина Конопкина.

По её словам у пяти учителей диагноз COVID-19 подтверждён, у других члены семьи больны коронавирусом.

— Сегодня — День учителя, но, кажется, об учителях вспоминают только на выборах, — прокомментировала своё заявление бывший педагог.

Нынешний директор гимназии Лариса Первеева отказалась комментировать ситуацию.

Чиновник Сергей Орусь, курирующий образование, на вопрос журналистов о ситуации в школе, ответил, что распоряжений от Роспотребнадзора о закрытии школы не поступало.