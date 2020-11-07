В Северодвинске прошел рейд по развлекательным заведениям

В ночь на субботу, 7 ноября, в Северодвинске сотрудники полиции провели рейд по развлекательным заведениям. Правоохранительные органы проверили, соблюдают ли кафе и бары указ губернатор. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее глава региона постановил запретить работу развлекательных заведений после 23:00.

В общей сложности полицейские проверили 7 мест. Ни в одном из них работа после 23:00 не осуществлялась.

— Проверки будут проводиться регулярно. На заведения, которые допустили нарушения в прошлые выходные, составлены административные протоколы. Размер штрафа назначит суд, — рассказала начальник отдела организации потребительского рынка администрации Северодвинска Татьяна Карасёва.

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Напомним, штраф для юридического лица за нарушение правил составляет от 100 000 до 300 000 рублей.

В скором времени полицейские проведут рейды по торговым центрам и общественным транспортам.