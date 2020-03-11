В Сети появилось уникальное видео расстрела в Калининграде

Видео расстрела в Калининграде оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. Напомним, что 15 февраля 63-летний мужчина расправился с семьей.

При просмотре видеоролика можно заметить, как убийца, вооружившийся «Сайгой», стоит и ждет появления бизнесмена Вадима Янголенко с супругой и сыном. Также на видеоролике заметно, что преступник стреляет в спину жертвам.

Предприниматель умер от полученных ранений при первом этапе нападения. Его беременную жену преступник убил уже за автомобилем на тротуаре, когда потерпевшая пыталась скрыться от 63-летнего нападавшего. 13-летний сын погибшей четы сумел спастись.