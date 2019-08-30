В Сети показали Весту купе

Эксперты Auto.Mail.ru представили в Сети изображения Лады Весты в кузове купе. Изображения были разработаны после того, как Тольяттинский автомобильный завод начал производство спортивной Весты, которую оснастили мотором на 145 л.с.

Специалисты протестировали Весту Спорт и выяснили, что она обладает неплохим потенциалом. Соответственно, эта модель в кузове купе могла бы пользоваться популярностью среди россиян, любящих быструю езду.

Экстерьер Весты в кузове купе сильно отличаться от стандартного исполнения не будет. Немного иначе будут выглядеть лишь бока машины и корма. Ожидается, что купе будет предлагаться только в максимальной комплектации, а стоимость новинки перевалит за 1 миллион рублей (цену купе будет на 100-200 тысяч больше, чем у седана), сообщает Auto.Mail.ru.

Фото: Auto.Mail.ru