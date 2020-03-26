В Сети показали универсал Volkswagen Polo

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Сотрудники портала Колеса.ру представили рендерные изображения обновленного Volkswagen Polo. Машина представлена в кузове универсал.

Отметим, что слухи о том, что немецкий концерн собирается выпустить Polo универсал (ранее он назывался Variant) появлялись уже несколько раз. Однако до сих пор модель не пошла в серию.

Фото — Колеса.ру

На изображениях, представленных порталом Колеса.ру, стиль машины походит на дизайн более старших моделей-универсалов. Сбоку автомобиль похож на Golf и Passat. На крышку дизайнеры поместили рейлинги, сообщает Speedme.