В Сети показали универсал Volkswagen Polo

Алексей Агеев
Фото -Колеса.ру
Новости мира

Камера сняла задержание избившего врача актера «Кадетства»

Появилось видео задержание звезды сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова, который избил врача скорой помощи. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

Названа возможная причина пожара под Пензой, где погибли семеро

Телеканалу РЕН ТВ стала известна вероятная причина пожара в жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области.
Узнать больше
Новости мира

Шварценеггер ест с ослом и пони из одной тарелки

Коронавирус свирепствует в Европе и США, в РФ и Китае. Страны принимают меры по защите граждан, вводятся карантины. Очень...
Узнать больше
Новости мира

«Противовирусную» разметку нанесли в супермаркетах Петербурга

В Петербурге в магазинах появилась необычная разметка. Она предназначена для борьбы с распространением коронавируса. О нанесении уникальной разметки рассказали...
Узнать больше
Новости мира

Мужчина из мести сообщил врачам, что у его жены коронавирус

Жителя Тавды привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов скорой помощи. Об этом пишет «Российская газета». Сообщается, что...
Узнать больше
-

Сотрудники портала Колеса.ру представили рендерные изображения обновленного Volkswagen Polo. Машина представлена в кузове универсал.

Отметим, что слухи о том, что немецкий концерн собирается выпустить Polo универсал (ранее он назывался Variant) появлялись уже несколько раз. Однако до сих пор модель не пошла в серию.

Фото — Колеса.ру

На изображениях, представленных порталом Колеса.ру, стиль машины походит на дизайн более старших моделей-универсалов. Сбоку автомобиль похож на Golf и Passat. На крышку дизайнеры поместили рейлинги, сообщает Speedme.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

На улице Островского произошло ДТП

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, на улице Островского в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии размещено в паблике Подслушано у Водителей Рязани...
Узнать больше

Губернатор Николай Любимов выступит с обращением к рязанцам

Власть
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступит с обращением к жителям региона. Об этом сообщается в ВК.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

В Рязани произошёл крупный пожар

Новости Рязани
Сообщение о возгорании поступило в 15.11. Пожару был присвоен повышенный ранг №2. На месте работали 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Узнать больше

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Коми мужчина зарубил любимую топором

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Юноша с ножом и перцовым баллончиком ограбил цветочный магазин