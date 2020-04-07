В Сети показали уникальную Ладу Марину

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Автомобильный портал Wroom показал уникальный российский универсал Лада Марина. Фотографии машины были размещены в Facebook.

Сотрудники автомобильного сайта также раскрыли некоторые особенности автомобиля. К примеру, известно, что эксклюзитвное транспортное средство собрали сотрудники тольяттинской компании «Техномастер». Машина была произведена в 2003 году. Ее собрали в единственном экземпляре.

Фото — Wroom

Основой для универсала стала модель ВАЗ-2111. Однако разработчики увеличили колесную базу автомобиля и сделали кузов более высоким.