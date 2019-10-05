В Сети показали прототип «Буханки»

УАЗ ностальгирует по интересным концептам, которые так и не стали серийными. На этот раз ульяновцы показали в Сети «Буханку», которую делали на экспорт. Она должна была сгодиться для Ближнего Востока (Иран и Ирак).

Показанная в интернете машина была построена в единственном экземпляре. Ее собрали в 2005-2006 годах. От стандартной «Буханки» особенный прототип отличался другим кузовом, увеличенной площадью остекления, а также улучшенной панелью приборов. Кроме того, в салон автомашины поместили 11 кресел для пассажиров. Крышу дополнили большим откидным люком.

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В технической начинке эксклюзивный микроавтобус повторял обычную «Буханку». Отметим, что с 2006 по 2014 годы уникальная машина работала на благо ульяновского завода: на ней транспортировали работников. Затем она была продана частному владельцу, сообщают Автоновости дня.

Фото: пресс-служба УАЗ