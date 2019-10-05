На главную Новости мира В Сети показали прототип «Буханки»
Новости мираОбщество

В Сети показали прототип «Буханки»

УАЗ ностальгирует по интересным концептам, которые так и не стали серийными. На этот раз ульяновцы показали в Сети «Буханку», которую делали на экспорт. Она должна была сгодиться для Ближнего Востока (Иран и Ирак).

Показанная в интернете машина была построена в единственном экземпляре. Ее собрали в 2005-2006 годах. От стандартной «Буханки» особенный прототип отличался другим кузовом, увеличенной площадью остекления, а также улучшенной панелью приборов. Кроме того, в салон автомашины поместили 11 кресел для пассажиров. Крышу дополнили большим откидным люком.

В технической начинке эксклюзивный микроавтобус повторял обычную «Буханку». Отметим, что с 2006 по 2014 годы уникальная машина работала на благо ульяновского завода: на ней транспортировали работников. Затем она была продана частному владельцу, сообщают Автоновости дня.

Фото: пресс-служба УАЗ

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Москве семья выбросила стул из окна на голову парикмахерше

Неадекватного водителя сняли на видео в Черкесске

Известная актриса Анастасия Заворотнюк родила третьего ребёнка