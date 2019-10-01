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В Сеть «слит» отрывок из нового «Терминатора» на русском

В видео-хостинге YouTube разместили отрывок из нового «Терминатора». Кусок картины показали с русской озвучкой!

Отметим, что в Сеть «слили» законченную экшн-сцену, на которой злой терминатор (его роль играет Гэбриел Луна) устроил погоню за женщиной-киборгом (Маккензи Дэвис) и персонажем, роль которого исполнила Наталией Рейес. В конце ролика внезапно появляется Сара Коннор (она играет Линду Хэмилтон) и дает негативному персонажу достойный отпор, сообщает РГ.

Напомним, что картина «Терминатор: Темные судьбы» была поставлена Тимом Миллером. Ожидается, что фильм выйдет на экраны 31 октября.
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Фото: kinopoisk.ru

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