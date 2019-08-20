В Серпухове автобус протаранил два легковых авто

19 августа в Серпухове (Московская область) произошло массовое ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Ворошилова и Калужской.

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Рядом с храмом Николы Белого автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №4 столкнулся с иномаркой Opel и универсалом ВАЗ-2104. Столкновение оказалось весьма серьезным, после чего российская легковушка перевернулась на бок.

Сообщается, что в результате происшествия травмированным оказался один человек. Ему была необходима помощь врачей, сообщает OKA.FM.

Фото: очевидцы, OKA.FM