В Саратовской области женщина зарезала своего мужа и ушла спать к соседу

В Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая убила своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба местного следственного комитета.

30-летняя женщина жила вместе со своим 39-летним сожителем в частном доме в городе Вольск. Все произошло в ночь с 1 на 2 августа 2020 года. Тогда мужчина заподозрил свою жену в неверности и выразил ей все претензии. После ссоры он пошел в комнату, а разъяренная женщина схватила нож и ударила своего мужа в спину. Мужчина смог дойти до комнаты, но упал на кровать вниз лицом. После этого женщина снова подошла к мужчине и нанесла еще один удар в спину. Затем мужчина решил перевернуться, а злоумышленница нанесла ему последний, решающий удар в область груди.

В результате мужчина скончался от колото-резаных ранений с повреждением сердца, легкого подключичной вены, что и привело к массивной кровопотере. Когда женщина убедилась в смерти своего сожителя, то закрыла его тело пледом.

По информации LIFE, затем обвиняемая собрала своих детей и отвела их к сестре. А после сама направилась к своему любовнику-соседу.

Наутро она вернулась домой и позвонила в полицию. Сотрудникам она заявила, что нашла на кровати безжизненное тело. После того, как сотрудники правоохранительных органов собрали необходимые доказательства, женщина созналась в преступлении.

— Вину в содеянном обвиняемая признала полностью. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, -говорится в сообщении.