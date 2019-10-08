В Саранске автоугонщики устроили погоню и ДТП

Автоугонщики устроили погоню по улицам Саранска. ЧП случилось ночью с 6 на 7 октября. Попытка скрыться на машине от росгвардейцев завершилась ДТП и побегом.

Сообщается, что правоохранителям стало известно об угоне ВАЗ-2104. Информация о преступлении поступила к полицейским примерно в 23:00 6 октября. Особые приметы угнанного универсала были переданы нарядам, выполнявшим дежурство. Подходящая под описание машина была обнаружена росгвардейцами в гаражах на северо-западе Саранска.

Водитель «четверки» увидел правоохранителей и начал уходить от преследования. Но погоня завершилась для беглецов неудачно: они угодили в ДТП. После аварии преступники бросились бежать из салона ВАЗа. Одного из них сотрудники Росгвардии поймали и отдали правоохранителям. Ведется расследование, сообщает Инфо-РМ.