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В Рыбинске юноша нашел под мостом изуродованный труп матери

В городе Рыбинске Ярославской области неизвестный жестоко убил 35-летнюю женщину. Изуродованный труп многодетной матери нашел ее несовершеннолетний сын.

Вечером перед смертью убитая отдыхала в баре вместе с сестрой. Ночью, когда женщины собирались уходить, женщина покинула заведение в одиночку, не дождавшись родственницу. Утром ее бездыханное тело под мостом обнаружил сын. Труп женщины был обезображен, одежды на ней не было, тело прикрыли курткой. Сообщается, что хоронить убитую пришлось в закрытом гробу, так как ее лицо изуродовал убийца. Сыну растерзанной женщины понадобилась помощь психологов.

Сейчас по факту ЧП начали расследование. Правоохранители занимаются поиском жестокого убийцы, ведутся допросы, розыск подозреваемых, сообщает 76.ru.

Фото: страница погибшей / Ok.ru

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