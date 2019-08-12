В Рузаевке мужчина избил приятеля топором по голове

В Мордовии закончили расследование уголовного дела, заведенного на 36-летнего мужчину. Дело в том, что обвиняемый чуть не убил своего приятеля.

Известно, что ЧП случилось 3 июня 2019 года. Три жителя Рузаевки употребляли алкоголь в гараже одного из них. Двое мужчин поругались, и обвиняемый нанес в ходе конфликта удар топором по голове 26-летнего оппонента. Поняв, что поступок был ужасным, мужчина отвез потерпевшего в медучреждение и уехал. Но в тот же день был арестован.

Медики сумели спасти жизнь пострадавшего, а также диагностировали у него ЧМТ и тяжкий вред здоровью. Нападавший будет осужден в скором времени, сообщает MordovMedia.ru.