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В Ростове старушка тратит полученную милостыню на фастфуд

Ростовчане сфотографировали в центре города старушку, которая постоянно просит милостыню на Буденновском, а затем идет в близлежащий ресторан быстрого питания «Макдональдс» и тратит там полученные средства. Информация об этом появилась в сети 3 августа.

На фотографиях можно заметить, что собранная милостыня тратится бабушкой на покупку бургеров и колы. При этом во время приема пищи гражданка что-то увлеченно рассматривает в своем смартфоне.

Автор снимка после замеченного задался вопросом: «Стоит ли таким помогать?»

Другие пользователи Сети, увидевшие пост, заметили, что милостыню необходимо тратить немного по-другому. Кроме того, нашлись те, кто предположил, что сбор милостыни является бизнесом, сообщает КП Ростов.

Фото: Ростов Главный

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