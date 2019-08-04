В Ростове старушка тратит полученную милостыню на фастфуд





Ростовчане сфотографировали в центре города старушку, которая постоянно просит милостыню на Буденновском, а затем идет в близлежащий ресторан быстрого питания «Макдональдс» и тратит там полученные средства. Информация об этом появилась в сети 3 августа.

На фотографиях можно заметить, что собранная милостыня тратится бабушкой на покупку бургеров и колы. При этом во время приема пищи гражданка что-то увлеченно рассматривает в своем смартфоне.

Автор снимка после замеченного задался вопросом: «Стоит ли таким помогать?»

Другие пользователи Сети, увидевшие пост, заметили, что милостыню необходимо тратить немного по-другому. Кроме того, нашлись те, кто предположил, что сбор милостыни является бизнесом, сообщает КП Ростов.

Фото: Ростов Главный