В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

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Граждане стали хуже платить по кредитным картам на фоне коронавируса. Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе-мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%). Об этом говорится в данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия».

Из-за пандемии привычный уровень дохода граждан снизился, поэтому усилилась потребность в заёмных средствах. Часть граждан не смогла справиться со своей текущей долговой нагрузкой, поэтому они перестали обслуживать кредит, — рассказал «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Другая причина роста дефолтов в том, что банки не могли с прежней эффективностью возвращать просроченную задолженность, полагает гендиректор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Карточный полк: просрочка по кредиткам растет рекордными темпами