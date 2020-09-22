В России зафиксировали снижение цен на автомобильное топливо

За прошедшую неделю оптовые и биржевые цены на автомобильное топливо снизились на 2-3% — впервые с конца апреля нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные Refinitiv Oil Research, с которыми ознакомились «Известия».

Бензин АИ-92 в опте снизился на 908 рублей — до 48265 рублей за тонну. На бирже — на 852 рубля, до 47966 рублей за тонну. Аи-95 в опте подешевел на 682 рубля, до 49091 рублей за тонну. На бирже снижение составило 374 рубля, до 49116 рублей за тонну. Оптовые цены на «дизель» снизились на 367 рублей, до 43086 рублей за тонну. Биржевые — на 242 рубля,до 43206 рублей за тонну.

Пока эти изменения мало коснулись АЗС — розничные цены снизились в среднем на три копейки, и то не во всех регионах.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов сказал «Известиям», что сейчас рынок вступает в эпоху пониженного спроса. Но это временная ситуация. Во-первых, сейчас ряд НПЗ встали на ремонт, в том числе и на внеплановый. По данным ЦДУ ТЭК и Reuters, в период с 9 по 15 сентября российские нефтяные компании сократили поставки автобензина на 5%, а дизтоплива — на 1%. Кроме того, нефтяники снижают поставки на внутренний рынок из-за особенностей демпферного механизма.

В целом, аналитики и участники рынка не исключают, что некоторые владельцы АЗС на какое-то время продолжат снижение цен, дабы компенсировать сокращение объема продаж, но в целом, по итогам года прогнозируется рост стоимости топлива в пределах роста инфляции минус 1,5 п.п.

Подробнее — в материале «Известий»:Копейка руль бережет: оптовые цены на бензин снизились впервые почти за полгода.