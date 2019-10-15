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В России вынесли первый штраф за фейковые новости

В Москве Хорошевский районный суд вынес наказание за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым СМИ, наказанным за фейковые новости, стал Издательский дом «Момент истины». Наказание довольно серьёзное – организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей, сотрудника – на 60 тысяч. 

За какую конкретно новость было наказано СМИ, не сообщается. Известно, что дело инициировал Роскомнадзор, фигурантов проинформировали, но в суд они не явились. 

Как отмечает РИА Новости, ранее по статье КоАП, действующей с марта 2019 года, штрафы за публикацию фейковых новостей не выносились.

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