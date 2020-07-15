В России утвердят стандарт на школьную форму

Минпромторг намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября. Об этом во вторник, 14 июля, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

Новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В качестве основных критериев будут взяты показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств.

Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.

На данный момент на законодательном уровне не установлено понятие «школьная форма», а из детской одежды не выделяют категорию вещей, которая предназначена для учебных заведений. Изготовители одежды для детей придерживаются общего технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В связи с этим идея о создании дополнительных требований к школьной форме представляется особенно актуальной. С этим согласны и специалисты Росстандарта.

«Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Росстандарте также рассказали, что действие предварительного национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ или же отменить его в случае, если опыт будет негативным.

Полностью читайте в материале «Известий»: Поддержат форму: стандарт для школьной одежды появится в ноябре

