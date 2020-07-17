В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС.

Акция «Бессмертный полк» ежегодно проводится в нашей стране 9 мая, в День Победы. В этом году из-за пандемии коронавируса шествие перенесли на 26 июля.

В пресс-службе «Бессмертного полка» заявили, что по итогам онлайн-заседания организации было решено снова перенести шествие.

Так, народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил провести шествие в следующем году 9 мая.

– Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года? — отметил он.

Пресс-секретарь объединенного общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова заявила, что новая дата шествия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.