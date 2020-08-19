В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные яблоки

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали россиянам, как выбрать качественные яблоки. Выбирая плоды, нужно убедиться, что на них нет помятостей, пятен и следов гниения.

«В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом», – объяснили специалисты.

Если яблоки фасованные, то на их упаковке должна быть указана дата упаковки, срок годности и условия хранения. Если упаковка более трех килограммов, необходимо, чтобы она была жесткой.

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Перед тем, как кушать яблоки, следует их помыть горячей водой, потому что они покрываются воском для транспортировки.

Как сообщает РЕН ТВ, яблоки летних сортов в среднем можно хранить 2-4 недели, осенние и зимние сорта 7-12 месяцев.