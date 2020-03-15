В РФ должников за коммуналку начнут вычислять на дорогах

Самарские энергетики протестируют новый способ вычисления должников по коммунальным платежам. Система называется «Дорожный мобильный пристав».

Она помогает распознать номера машин и тут же сличает их с базой должников. На данный момент в базу внесено 180 ярых неплательщиков, разъезжающих на авто, сообщает «РГ».

– В случае выявления автомобилей должников на стоянках торговых центров имущество будет конфисковано судебными приставами, – рассказал директор по продажам самарского филиала АО «Энергосбыт плюс» Юрий Рябов.