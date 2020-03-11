В Пятигорске мужчину прокатили в привязанном к автомобилю тазу

Фото и видео — РЕН ТВ

В Пятигорске водительница без полиса ОСАГО прокатила мужчину в эмалированном тазу по улице города. Она привязала посудину к задней части своего Mitsubishi Lancer.

Видеозапись момента оказалась в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как 29-летний гражданин, полулежа в тазу, передвигается по улице Пятигорска позади японского седана. Контент попал в Сеть и был замечен сотрудниками ГИБДД. После инцидента началось расследование.

В итоге 33-летняя водительница была наказана за нарушение ПДД. Ей выписали административный протокол.