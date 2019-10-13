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В Пушкине полицейские задержали водителя каршеринга после погони

Сотрудники ДПС ОГИБДД по Пушкинскому району устроили погоню за водителем без прав. Мужчина передвигался на каршеринге и не подчинился требованию правоохранителей об остановке.

Инцидент случился 2 октября 2019 года. Примерно в 11:00 сотрудники полиции заметили подозрительный каршеринговый авто Skoda Octavia черного цвета. Инспекторы призвали водителя данной машины остановиться, однако последний решил скрыться от стражей порядка. В итоге началось преследование нарушителя. Сперва непокорный гражданин уходил от полицейских на автомашине, однако во время выполнения левого поворота не справился с управлением и врезался в бетонный блок. Затем мужчина покинул авто и попытался убежать.

Однако осуществить задуманное нарушителю не удалось. Сотрудники ДПС задержали его. Позднее было установлено, что требованиям инспекторов не подчинился ранее судимый за кражу житель города Коммунар 1994 года рождения. Каршерингом мужчина управлял, не имея водительских прав, воспользовавшись чужим аккаунтом. При этом в автомобиле Skoda были найдены наркотические вещества. По факту ЧП возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, сообщает Дорожный инспектор Санкт-Петербург.

Фото и видео: Дорожный инспектор Санкт-Петербург

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