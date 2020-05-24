В провокации с «Бессмертным полком» распознали героя вирусного видео

В Сети пишут, что задержанный молодой человек, которого обвиняют размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка», является героем вирусного ролика. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Речь идет о ролике, где парень оскорбляет мать, которая едет в Египет с другим сыном без него. В нем узнали фигуранта дела Даниила Шестакова, выложившего фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине.
Ранее фигуранты дела о размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка заявили, что раскаиваются в содеянном.
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