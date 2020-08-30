В Прикамье заметили испуганного медвежонка, гуляющего по улице

В городе Березники на территории Пермского края заметили одинокого медвежонка, который прогуливался по улице. Видеоролик с маленьким хищником разместили в соцсетях.

При просмотре ролика можно заметить, что напуганный медвежонок идет растерянно по дороге. Местные жители обеспокоились судьбой медвежонка и предположили, что его мать могли убить, сообщает РЕН ТВ.

«Вот именно что мамы нет рядом. Убили, а так бы медведица не выпустила медвежонка к людям, да и сам он весь худой. Вышел, потому что еды себе раздобыть не может. Печально», – написал один из комментаторов.