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В Прикамье двое детей и женщина разбились при катании на ватрушках

Двое детей в возрасте 7 и 12 лет и 38-летняя женщина разбились при катании на тюбинге. ЧП случились 3 ноября отдельно друг от друга. Первый случай произошел на лыжной базе «Динамо», второй – на территории базы «Подснежник».

Сперва травмированным оказался 12-летний мальчик. Школьник при катании на ватрушке сломал ногу. Второй инцидент закончился более печально: 7-летний мальчик и 38-летняя женщина в очень тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение.

За здоровье пострадавших борются врачи, сообщает Местное время.

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