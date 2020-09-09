В Подольске два подростка отравились угарным газом в гараже

Во вторник, 8 сентября, в Подольске обнаружили трупы двух 19-летних подростков. Они лежали в заведенном автомобиле в гараже в микрорайоне Климовск, сообщает пресс-служба следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом из-за работы двигателя автомобиля в закрытом гараже. Следователи проводят проверку случившегося.

По предварительным данным эксперта, их смерть наступила вследствие отравления угарным газом, в результате работы двигателя автомобиля в закрытом гараже.