В Подольске грабитель избил продавца скалкой и похитил деньги со смартфонами

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Грабитель избил продавца салона мобильной связи скалкой, похитил 35 000 рублей и 21 смартфон. Инцидент случился в Подольске Московской области.

Происшествие засняла камера видеонаблюдения. При просмотре кадров можно заметить, как преступник зашел в салон связи и начал рассматривать товар на витрине. Потом он попросил работника торговой точки продемонстрировать ему смартфон. Когда продавец искал устройство, злоумышленник набросился на него и стал бить скалкой. Избив потерпевшего, нападавший забрал деньги из кассы, а также смартфоны с витрины, а затем скрылся.

Позднее преступник был задержан. на допросе он сказал, что продал похищенные девайсы, а вырученные деньги успел потратить. Правоохранители завели уголовное дело по факту грабежа. Ведется расследование, пишет РЕН ТВ.