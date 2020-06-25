В Подмосковье зверски убили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Перед судом предстанут два брата 26 и 29 лет, которые жестоко забили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Подольске. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел ночью 6 марта прошлого года. Сообщается, что трое мужчин вломились в квартиру ветерана, выбив входную дверь. Злоумышленники воспользовались тем, что пожилой мужчина физически был неспособен оказать сопротивление. Они избили пенсионера руками и ногами по голове и телу.
Решив, что потерпевший мертв, преступники украли деньги, ордена и медали ВОВ, которые сдали в ломбард. Суммы ущерба – более полутора миллиона рублей Пенсионер через несколько дней скончался в больнице.
Полиции удалось поймать по «горячим следам» двух нападавших.
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