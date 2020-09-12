В Подмосковье в пожарах погибли три человека

В ночь с 11 на 12 сентября в Подмосковье произошло два пожара. В результате происшествий погибли двое взрослых и ребенок, сообщает РИА «Новости».

Один мужчина погиб в пожаре на улице Островского в поселке Ашукино Пушкинского. Ему было 69 лет.

В деревне Задорино Солнечногорского района сгорел целый дом, площадью 40 квадратных метров. В результате погибли мужчина и трехлетняя девочка. В здании находился еще один ребенок 14-ти лет. Девочка получила ожоги и была доставлена в НИИ имени Склифосовского. По предварительной информации, в Задорино пожар начался из-за неисправности электрооборудования.