В Подмосковье поймали сантехника-маньяка

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В Московской области задержан сантехник, которого подозревают в серии надругательства и убийств. Мужчина занимался преступной деятельностью на протяжении 7-ми лет в Кашире и Ступине.

Как полагают следователи, в 2013, 2015 и 2020 годах мужчина надругался над тремя женщинами. Затем он убил их. В январе 2020 года он изнасиловал 10-летнюю девочку.

Во время допроса сантехник признался в совершении названных выше преступлений. Теперь ведется проверка на причастность мужчины к другим похожим ЧП, пишет РИА Новости.