В Подмосковье неизвестный несколько часов насиловал женщину в ее загородном доме

В воскресенье, 13 сентября, в полицию обратилась 38-летняя москвичка. Она написала заявление на неизвестного, который насиловал ее несколько часов, сообщает РЕН ТВ.

Все это произошло в микрорайоне Мамонтовка в подмосковном городе Пушкине. По словам женщины, она стояла на веранде своего дома, когда увидела приближение незнакомца. Мужчина перелез через забор и спросил у потерпевшей, есть ли кто дома. Тогда дама очень грубо попросила его уйти, что не понравилось незнакомцу. Злоумышленник стал избивать женщину березовой палкой по лицу, а затем в ход пошли и руки.

Затем мужчина затащил жертву в дом и изнасиловал ее. Когда незнакомец ушел на кухню, женщина попыталась сбежать, но у нее ничего не вышло. Злоумышленник пригрозил даме ножом и повторно ее изнасиловал. Женщине удалось выбежать во двор дома, когда насильник снова отошел в другую комнату, однако мужчина и там нагнал свою жертву и повалил ее на землю. Тогда потерпевшая начала громко кричать и звать на помощь, что и спугнуло злоумышленника.

Выбежав на улицу, женщине удалось попросить о помощи у прохожих. В настоящее время насильник находится в розыске.