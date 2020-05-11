В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена с арсеналом оружия

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Сообщается, что мертвого мужчину нашла дома его жена. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью. Подробности инцидента уточняются.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Они нашли в квартире покойного целый арсенал оружия: гладкоствольное охотничье ружье FABARM, охотничье ружье STOEGER 2000 и пистолет ОСА.

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