В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена с арсеналом оружия

В Люберцах было обнаружено тело генерального директора и владельца фирмы по производству мебели. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Сообщается, что мертвого мужчину нашла дома его жена. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью. Подробности инцидента уточняются.
На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Они нашли в квартире покойного целый арсенал оружия: гладкоствольное охотничье ружье FABARM, охотничье ружье STOEGER 2000 и пистолет ОСА.
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