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В Подмосковье найдена свалка с документами Минфина

Жители населенного пункта Восток в Московской области нашли свалку с документами Министерства финансов. Некоторые бумаги подписаны самим министром Силуановым. Информация об инциденте была размещена на странице паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети Вконтакте. Там же было выложено видео с места событий.

Кучи документов из Минфина, которые были раскиданы на нелегальной свалке, нашли жители поселка Восток. Бумаги были найден после того, как люди заметили несколько грузовых машин, ехавших в направлении леса. Были вызваны правоохранители, некоторые грузовики развернули, но все же часть машин уже вывалила мусор прямо в лесополосе. В огромных кучах нашлись документы Минфина. В их число вошли служебные записки с просьбами о компенсации расходов (12 тысяч рублей за приезд турецкой делегации, например) или на выплату командировочных.

Примечательно, что во всех бумагах указаны личные данные сотрудников. По предварительным данным, найденные бумаги являются копиями оригинальных документов. Кто и зачем отправил их на помойку, пока неясно.

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