В Подмосковье мужчина проплыл по луже, выразив протест

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Житель Московской области напомнил чиновникам о засоренных ливневках и огромном потопе экстремальным способом. Мужчина проплыл по огромной луже. Его заплыв засняли на видео, которое было размещено в Сети.

При просмотре ролика, который оказался в распоряжении РЕН ТВ, можно заметить, как мужчина на матрасе плывет по луже, привязав свое «судно» к едущей впереди машине.

При этом видно, что улицы населенного пункта превратились в реки. Вода заполонила всю дорогу, поднявшись достаточно высоко.