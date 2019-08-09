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В Петрозаводске мужчина насмерть забил своего приятеля

50-летний мужчина, проживающий в Петрозаводске, является подозреваемым в убийстве. Следователи полагают, что гражданин убил своего приятеля.

Согласно предварительной версии, в начале августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим приятелем и во время конфликта не меньше 9 раз ударил знакомого руками и ногами по голове и груди. В итоге 58-летний избитый мужчина умер.

Подозреваемый ранее уже совершал умышленное тяжкое преступление и был осужден. Теперь его поместил под стражу. За убийство приятеля мужчине грозит срок до 15-ти лет тюрьмы, сообщает Петрозаводск говорит.

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