Понедельник, 16 ноября, 2020
-1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

В Петербурге женщину закопали живьем в землю — СМИ

Никита Брыкин

На территории Юнтоловского заказника в Петербурге нашли тело женщины средних лет. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что труп был закопан в землю так, что на поверхности была только голова жертвы. Сделавший находку мужчина сначала подумал, что нашел отсеченную голову женщины. Вскоре судмедэксперты извлекли из земли все тело. Они обнаружили на ее голове несколько несерьезных ран.

По информации некоторых СМИ, жертву могли сначала оглушить, а затем закопать в землю по голову еще живой. По предварительным данным, тело находилось в земле около недели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В 25 рязанских образовательных учреждениях выявлен коронавирус

Коронавирус
Случаи коронавируса выявлены в 25 рязанских образовательных учреждениях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев аварии на улице Костычева в Рязани

Новости Рязани
ГИБДД по Рязанской области разыскивает очевидцев аварии, произошедшей 12 ноября на улице Костычева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились подробности смертельной аварии на улице Есенина в Рязани

Новости Рязани
В понедельник утром, 16 ноября, в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.  ДТП случилось примерно...
Узнать больше

Поджог медцентра в Рязани попал на видео

Новости Рязани
Напомним, пожар в здании медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.
Узнать больше

Новости Рязани 14 и 15 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за выходные, 14 и 15 ноября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+