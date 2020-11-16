В Петербурге женщину закопали живьем в землю — СМИ

На территории Юнтоловского заказника в Петербурге нашли тело женщины средних лет. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что труп был закопан в землю так, что на поверхности была только голова жертвы. Сделавший находку мужчина сначала подумал, что нашел отсеченную голову женщины. Вскоре судмедэксперты извлекли из земли все тело. Они обнаружили на ее голове несколько несерьезных ран.

По информации некоторых СМИ, жертву могли сначала оглушить, а затем закопать в землю по голову еще живой. По предварительным данным, тело находилось в земле около недели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.