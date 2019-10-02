В Петербурге водитель сгорел в авто после ДТП

Серьезное столкновение легкового автомобиля и автобуса случилось на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Авария завершилась страшной смертью водителя. Информация о ЧП была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, после столкновения с автобусом легковушка вспыхнула. Водитель машины не смог выбраться из салона и сгорел заживо.

В автобусе никто не погиб. Однако сообщается, что некоторые получили ЧМТ.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»