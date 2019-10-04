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В Петербурге водитель Газели устроил массовое ДТП с пострадавшими

4 октября, утром, в Санкт-Петербурге случилось массовое ДТП. Его участниками стали грузовик, фургон и две легковушки. Информация о случившемся была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что авария произошла по вине водителя Газели на Волхонском шоссе. Мужчина не сумел остановить авто перед въездом на территорию Кировского завода. В результате этого фургон, груженый металлом, врезался в самосвал DAF, оборвав о его кузов весь левый борт. Затем ГАЗ улетел на газон, проехал по нему и протаранил Ладу Ларгус и Renault Sandero.

По сообщениям в соцсетях, в ДТП имеются пострадавшие. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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